Molino Dallagiovanna sale a 48 milioni di fatturato +5%

Nel 2025, la società molitoria piacentina ha registrato un fatturato di 48 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. Fondata nel 1832, l’azienda è ora gestita dalla quinta generazione, con i cugini Pier Luigi e Sergio Dallagiovanna e la sesta rappresentata da Paolo, Sabrina, Renza e Stefania, che collaborano attivamente.

Molino Dallagiovanna, l’azienda molitoria piacentina fondata nel 1832 e oggi guidata dalla quinta generazione - con i cugini Pier Luigi e Sergio Dallagiovanna - e dalla sesta rappresentata da Paolo, Sabrina, Renza e Stefania che lavorano in stretta sinergia, chiude l’esercizio 2025 a 48 milioni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Farina piacentina conquista il mondo: fatturato a 48 milioniIl settore molitorio di Piacenza segna un passo avanti significativo con il bilancio di Molino Dallagiovanna, che chiude l’esercizio 2025 con un... Leggi anche: Lush in crescita? Il fatturato sale a 843,7 milioni di euro Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Molino Dallagiovanna sale a 48 milioni (+2,1%), quota export al 27% in 68 paesi; Dallagiovanna Partner: il network esclusivo che riunisce i maestri nell'uso dell'arte bianca. Molino Dallagiovanna sale a 48 milioni (+2,1%), quota export al 27% in 68 paesiMolino Dallagiovanna, l’azienda molitoria piacentina fondata nel 1832 e oggi guidata dalla quinta generazione – con i cugini Pier Luigi e Sergio ... piacenzasera.it Molino Dallagiovanna protagonista a Sigep World 2025: 10 anni di Uniqua e un viaggio nel 'ricordo'SIGEP -Molino Dallagiovanna, storica azienda molitoria piacentina, conferma la sua presenza a Sigep World 2025, l'evento internazionale dedicato a Gelateria, Pasticceria, Caffetteria, Panificazione e ... horecanews.it MIWA SRL. . DEMO ESCLUSIVA DA MIWA SRL Se lavori nel mondo bakery... questo non puoi perdertelo. - Demo live con Molino Dallagiovanna & Blackery • Presso Miwa SRL - Alliste 15 aprile 2026 ore 15:00 #molinodallagiovanna #bakeryitalia #panific - facebook.com facebook