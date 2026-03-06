Medio Oriente Nord Africa e Sudamerica | Milan è social boom 90 milioni di follower E con Modric

Il Milan ha raggiunto 90 milioni di follower sui social media, con un aumento significativo dopo l’annuncio di Luka Modric. La crescita è stata di oltre 2 milioni di followers nel mese successivo, rendendo il club sempre più presente in Medio Oriente, Nord Africa e Sudamerica. Luka Modric, attraverso questa operazione, ha contribuito a rafforzare l’immagine del club a livello globale.

C'è anche un derby che si gioca sui social. Il Milan, sotto questo aspetto, ha una squadra alle spalle che funziona bene, che produce contenuti diversificati e si rivolge sia al tifoso italiano, sia a quello estero. Negli anni il club ha creato una rete sempre più internazionale per espandere in tutto il mondo il proprio marchio. I giocatori che arrivano portano sicuramente visibilità, ma per diventare una realtà riconosciuta ovunque servono strategie e comunicazione. Oggi il Milan supera i 90 milioni di follower sui social: 18 milioni su Instagram, 23 su TikTok, 29 su Facebook e 8 su X. A questi si aggiungono anche il canale WhatsApp, YouTube, Threads e i social presenti in Cina.

