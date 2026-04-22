Sagra di San Mariano a Bertipaglia di Maserà

Dal 22 maggio al 3 giugno 2026 si svolgerà a Bertipaglia di Maserà la tradizionale Sagra di San Mariano, giunta alla sua 40ª edizione. La manifestazione prevede un programma di serate con grandi orchestre e spettacoli che si susseguiranno durante tutta la durata dell’evento. Tra gli artisti annunciati ci sono Lara Agostini e Mauro, che si esibiranno in diverse giornate della festa.

Dal 22 maggio al 3 giugno 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi della comunità: la Sagra di San Mariano, che quest’anno celebra i 40 anni di festa!? Un ricco programma di serate con grandi orchestre spettacolo animerà ogni giornata, con ospiti e artisti di rilievo come Lara Agostini, Mauro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Sagra e tavola di San Giuseppe a PalmariggiDomenica 15 marzo rivive a Palmariggi l'antico rito della Tavola di San Giuseppe. La Sagra di san Marco evangelista in Borgo VeneziaTorna anche quest’anno San Marco in Festa, l’appuntamento primaverile che anima il quartiere con quattro giornate all’insegna della convivialità,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sagra di San Mariano a Bertipaglia di Maserà dal 22 maggio al 3 giugno 2026; Gli studenti in marcia per la pace a San Mariano. Lezione di educazione civica e solidarietà con il Bonfigli; Mariano di Dalmine in festa per i cent’anni del campanile; A Corciano I ragazzi e le ragazze delle scuole marciano per la pace. Sagra di San Mariano a Bertipaglia di MaseràDal 22 maggio al 3 giugno 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi della comunità di Bertipaglia: la Sagra di San Mariano, che quest’anno celebra i 40 anni di festa! Un ricco programma di serate c ... padovaoggi.it Comunicato Stampa Si torna a parlare della Sagra del Mare – Festa di San Pietro, uno degli appuntamenti più attesi che, come da tradizione, apre l’estate saccense. Nella giornata di ieri si è tenuta una riunione operativa che ha visto coinvolti i rappresentanti - facebook.com facebook