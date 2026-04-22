Sagra della Farinata di Pegli | ultimo appuntamento di primavera sul Lungomare

La Sagra della Farinata di Pegli si svolgerà nel fine settimana del 25 e 26 aprile sul Lungomare, giunta alla sua 76ª edizione. L'evento rappresenta l'ultimo appuntamento della primavera prima di tornare a settembre. La manifestazione prevede l'allestimento di stand e bancarelle dedicati alla tradizionale farinata, attirando visitatori e appassionati della specialità locale. La festa si svolge nel centro di Pegli, lungo la zona pedonale del lungomare.

Ultimo appuntamento primaverile sul Lungomare di Pegli con la Sagra della Farinata, giunta alla 76^ edizione: l'evento è in programma sabato 25 e domenica 26 aprile, e farà poi ritorno nel mese di settembre.Come sempre in Largo Calasetta dalle 12 alle 20 sono attesi i celebri “fainotti” di Pegli.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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