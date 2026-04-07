Sagra della Farinata sul Lungomare di Pegli | in arrivo un nuovo appuntamento primaverile

Sul Lungomare di Pegli si terrà sabato 11 e domenica 12 aprile la 76ª edizione della Sagra della Farinata, un evento gastronomico che si ripete ogni anno in primavera. La manifestazione prevede la preparazione e la degustazione di farinata, una specialità locale, e rappresenta un appuntamento consolidato per gli appassionati. L'evento si svolge lungo il lungomare, coinvolgendo diverse postazioni dedicate alla cucina e al ristoro.

Torna l'appuntamento col gusto sul Lungomare di Pegli: sabato 11 e domenica 12 aprile nuovo capitolo della Sagra della Farinata di Pegli, giunta alla 76^ edizione. Appuntamento di primavera in Largo Calasetta dalle 12 alle 20 con i celebri “fainotti” di Pegli, che serviranno la fragrante farinata direttamente dai forni a legna. La sagra, che ha ottenuto dalla Regione Liguria il prestigioso riconoscimento di “Evento Autentico ligure 2026”, è un'occasione ghiotta per gustare al meglio una delle più squisite prelibatezze locali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nuovo appuntamento con Peglingusto, i mercatini di gastronomia e artigianato a PegliDomenica 8 febbraio è in programma il secondo appuntamento del 2026 con i mercatini di Peglingusto.

Torna Peglingusto, i mercatini di gastronomia e artigianato sul lungomare di PegliIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Temi più discussi: 76^ Sagra della Farinata: nuovo appuntamento col gusto sul Lungomare di Pegli; Weekend a Genova e dintorni: Rolli Days, La Storia in Piazza, Fiera di San Giuseppe, Sagra della Farinata e altro; Weekend a Genova: cosa fare il 28 e 29 marzo tra Rolli Days, Alessandro Barbero, sagre ed escursioni; Calendario delle sagre 2026 | un anno di appuntamenti che celebrano il buon mangiare.

Sagra della Farinata di aprile 2026 a Pegli con gli antichi fainottiNei weekend di sabato 11 e domenica 12 aprile, e sabato 25 e domenica 26 marzo 2026 (quest'ultimo è il fine settimana dei Rolli Days di Primavera ), a Pegli torna la Sagra della Farinata (77esima ediz ... mentelocale.it

Dalla polenta alla farinata, dal mare ai monti, le sagre e gli eventi dell’ultimo weekend di marzo 2026Tante le degustazioni di eccellenti vini, tante anche le manifestazioni tra cibo e divertimento per tutta la famiglia e molte le sagre tipiche di paese con specialità di stagione. siviaggia.it

Eventi marzo 2026 fino al 29/3 Genova Nuova Fiera Primavera Sab 28/3 Lavagna (Ge) Mercatino Antigagge e demôe 28-29/3 Ge-Pegli Sagra della Farinata Dom 29/3 Ge-Bolzaneto Fiera di San Giuseppe Dettagli su Sito di Paolino https://digilander.libero.it/p - facebook.com facebook

Weekend a Genova e dintorni: Rolli Days, La Storia in Piazza, Fiera di San Giuseppe, Sagra della Farinata e altro ift.tt/WAOVdGQ ift.tt/I45K6L2 x.com