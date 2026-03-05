Torna Peglingusto i mercatini di gastronomia e artigianato sul lungomare di Pegli

Domenica 8 marzo si terrà il terzo appuntamento del 2026 con i mercatini Peglingusto sul lungomare di Pegli. L’evento si svolge ogni seconda domenica del mese e prevede la presenza di bancarelle con specialità alimentari, stand di artigiani con creazioni fatte a mano e promoter che animano la zona. La manifestazione coinvolge diversi operatori e si svolge lungo il tratto pedonale del lungomare.

Domenica 8 marzo è in programma il terzo appuntamento del 2026 con i mercatini di Peglingusto. Come ogni seconda domenica del mese, i banchi di eccellenze alimentari, i creativi selezionati con le loro creazioni uniche handmade e i promoter selezionati che animeranno il Lungomare di Pegli passeggiata a mare, da inizio Lungomaregiostra vicino a Molo Archetti a Largo Calasetta. Dalle 10 alle 18, in Largo Calasetta, è inoltre in programma la 15^ edizione di Pegli in Bau, giornata dedicata alle quattro zampe con esibizioni di soccorso nautico in mare.