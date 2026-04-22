È deceduta Sagitta Alter, compagna di lunga data dell’attore romano scomparso di recente. La donna, conosciuta per la sua riservatezza, aveva condiviso molti anni con l’artista, contribuendo in modo significativo alla sua vita privata e professionale. La notizia della sua morte è stata confermata dalle fonti vicine alla coppia, senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze.

È morta Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti: una vita lontana dai riflettori ma fondamentale nella carriera dell’attore romano.. Sagitta Alter morta: la notizia. È morta Sagitta Alter, compagna storica di Gigi Proietti e madre delle sue figlie. La notizia è stata riportata da fonti autorevoli, confermando la scomparsa di una figura rimasta sempre lontana dalla ribalta mediatica ma profondamente legata alla vita privata e professionale dell’attore. Sagitta Alter ha condiviso con Proietti gran parte della sua esistenza, costruendo una famiglia solida e mantenendo sempre un profilo discreto. Il legame con Gigi Proietti. Il nome di Sagitta Alter è indissolubilmente legato a quello di Gigi Proietti, uno dei più grandi attori italiani.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sagitta Alter morta: addio alla compagna di Gigi Proietti, figura riservata ma centrale nella sua vita

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