Stasera a Roma è deceduta Sagitta Alter, nota per essere stata al fianco di Gigi Proietti per oltre 50 anni. La donna aveva condiviso gran parte della sua vita con l’attore, che era scomparso nel 2020. La notizia della sua morte è stata confermata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua scomparsa segna la fine di un lungo legame con uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano.

È morta stasera a Roma Sagitta Alter, per mezzo secolo al fianco di Gigi Proietti, che era scomparso a sua volta nel 2020. Se ne è andata tranquillamente, circondata dall'affetto delle figlie Susanna e Carlotta, dei suoi cari. Ne dà notizia la famiglia. Era nata in Svezia nel 1940, aveva 85 anni. Su sua iniziativa era nata nel 2021 la Fondazione Gigi Proietti, con lo scopo di proteggere e ricordare l'identità personale del grande attore, attraverso la gestione delle sue opere, convegni, mostre, corsi di insegnamento per autori e attori, promozione e gestione di spettacoli, catalogazione di documenti, concessione di borse di studio,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È morta Sagitta Alter, compagna di una vita di Gigi Proietti

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