È venuta a mancare all’età di 85 anni Sagitta Alter, nota attrice e compagna di vita di Gigi Proietti, deceduto nel 2020. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli. Sagitta Alter aveva una lunga carriera nel mondo dello spettacolo e aveva condiviso più di cinquant’anni con Proietti, con il quale aveva instaurato un legame stretto nel corso degli anni.

È scomparsa all’età di 85 anni Sagitta Alter, per oltre mezzo secolo al fianco di Gigi Proietti, scomparso nel 2020. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, Alter si è spenta serenamente, circondata dall’affetto delle figlie Susanna e Carlotta e delle persone più care. Con la sua scomparsa si chiude un legame lungo una vita, costruito lontano dai riflettori e profondamente radicato. L’incontro negli anni Sessanta. Nata in Svezia nei primi anni Quaranta, Sagitta Alter arrivò a Roma dove lavorava come guida turistica. Fu proprio nella Capitale, nei primi anni Sessanta, che incrociò il destino di Gigi Proietti. Il loro incontro, raccontato nel tempo dai familiari, ha i contorni di una storia d’altri tempi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morta Sagitta Alter, la compagna di una vita di Gigi Proietti

È morta Sagitta Alter, compagna di una vita di Gigi Proietti.

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