Sacche di plasma buttate esperti del Centro nazionale del sangue a Torrette per l' audizione ispettiva

Oggi si svolge un'audizione ispettiva presso i laboratori dell'Officina del Sangue all'ospedale di Torrette di Ancona, con la partecipazione di esperti del Centro nazionale del sangue. L'ispezione riguarda le attività del Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale, in relazione ai controlli avviati in seguito alla scoperta di sacche di plasma abbandonate. La visita si concentra sull'esame delle procedure e delle condizioni dei materiali biologici conservati.

ANCONA – È la giornata dell'audizione ispettiva degli esperti del Centro nazionale del sangue (Cns) nei laboratori dell'Officina del Sangue nel Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale (Dirmt) dell'ospedale di Torrette di Ancona nell'ambito dei controlli scattati dopo il.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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