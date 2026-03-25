Ancona buttati 6 quintali di sangue dall' ospedale Torrette 1600 sacche di plasma nella spazzatura per negligenze organizzative

A Ancona, sono stati smaltiti circa 6 quintali di sangue proveniente dall'ospedale Torrette, pari a circa 1.600 sacche di plasma. La gestione dei materiali biologici ha sollevato preoccupazioni riguardo a problemi organizzativi che hanno portato al loro abbandono e alla conseguente perdita di risorse sanitarie. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione delle scorte e sui controlli all’interno delle strutture ospedaliere della regione.

Caos nella sanità marchigiana: centinaia di sacche di plasma sprecate per carenze organizzative. Scontro politico sui numeri e indagine interna per fare chiarezza Scandalo all'ospedale Torrette di Ancona: 6 quintali di sangue sono stati buttati, per un totale di circa 1600 sacche di plasma, p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ancona, buttati 6 quintali di sangue dall'ospedale Torrette, 1600 sacche di plasma nella spazzatura per negligenze organizzative Articoli correlati Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di TorretteANCONA – Oltre 1600 sacche di plasma prelevato dai donatori gettate via, invece di essere utilizzate per ricerca, farmaci o trasfusioni. Leggi anche: Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatori Contenuti e approfondimenti su Ancona buttati 6 quintali di sangue... Temi più discussi: Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatori; Il Giallo del plasma nelle Marche: Buttati 6 quintali nella spazzatura La replica: Numeri molto minori; MARCHE SANGUE Marche, scandalo del plasma: 6 quintali buttati e migliaia di donatori traditi; Marche, spreco di sangue: 300 sacche di plasma inutilizzabili per carenza di personale. L'assessore Calcinaro: Criticità risolta ma una... Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatoriMarche, la beffa del sangue: 1.600 donazioni finite nella spazzatura. Sei quintali di plasma sono stati buttati nonostante la Regione sia stata informata da settimane delle gravi criticità presenti ne ... fanpage.it Marche scandalo sangue, 1600 sacche distrutte: donazioni finite nei rifiutiNelle Marche buttati 6 quintali di plasma: oltre 1600 donazioni sprecate, polemiche su Regione e gestione sanitaria sotto accusa. Un’enorme quantità di sangue donato con fiducia e spirito solidale fin ... msn.com Per Ancona Capitale della Cultura 2028 una task force di volontari. Proposta dell'assessore Battino nel Tavolo sulle Politiche Giovanili #ANSA x.com Rossini TV. . CICLOVIA ADRIATICA: A MAROTTA SI COMPLETA IL COLLEGAMENTO FRA LE PROVINCE DI PESARO E ANCONA - facebook.com facebook