Ancona buttati 6 quintali di sangue dall' ospedale Torrette 1600 sacche di plasma nella spazzatura per negligenze organizzative

Da ilgiornaleditalia.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ancona, sono stati smaltiti circa 6 quintali di sangue proveniente dall'ospedale Torrette, pari a circa 1.600 sacche di plasma. La gestione dei materiali biologici ha sollevato preoccupazioni riguardo a problemi organizzativi che hanno portato al loro abbandono e alla conseguente perdita di risorse sanitarie. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione delle scorte e sui controlli all’interno delle strutture ospedaliere della regione.

Caos nella sanità marchigiana: centinaia di sacche di plasma sprecate per carenze organizzative. Scontro politico sui numeri e indagine interna per fare chiarezza Scandalo all'ospedale Torrette di Ancona: 6 quintali di sangue sono stati buttati, per un totale di circa 1600 sacche di plasma, p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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