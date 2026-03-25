Sacche di plasma buttate nelle Marche carabinieri del NAS all'ospedale Torrette dopo la denuncia di Fanpageit

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità sono intervenuti presso un ospedale nelle Marche in seguito a una denuncia di Fanpage.it. Sono state trovate sacche di plasma abbandonate, mentre le autorità stanno verificando la gestione di migliaia di campioni raccolti dai donatori e il loro successivo smaltimento. L’intervento mira a chiarire i procedimenti legati alla corretta conservazione e eliminazione del materiale biologico.

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità si sono attivati per fare piena luce sulla gestione di migliaia di sacche di plasma raccolte dai donatori ed eliminate (o in corso di eliminazione). Prime ispezioni questa mattina all'ospedale Torrette di Ancona. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sacche di plasma buttate nelle Marche, Regione minimizza. Acquaroli: “Faremo verifiche ma non strumentalizzare”Botta e risposta in Consiglio regionale in merito al caso del sangue sprecato nelle Marche. Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle MarcheGettate nella spazzatura sacche di plasma che avrebbero dovuto essere destinate alla ricerca, alla produzione di farmaci o alle trasfusioni Nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sacche di plasma buttate nelle Marche... Temi più discussi: Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatori; Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle Marche; Il Giallo del plasma nelle Marche: Buttati 6 quintali nella spazzatura La replica: Numeri molto minori; Sacche di plasma, 300 gettate via. Manca il personale per lavorarle. La giunta: Commissione interna ma problema risolto. Le mail... Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo ... tg24.sky.it Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle MarcheÈ polemica nelle Marche per alcune sacche di plasma gettate nella spazzatura: sacche che avrebbero dovuto essere destinate alla ricerca, alla produzione di farmaci o alle trasfusioni. (ANSA) ... ansa.it Sacche di sangue nella spazzatura, per Matteo Ricci (Pd) «possibile fallimento gestionale, criticità segnalate da settimane» x.com Oltre 1.600 sacche di plasma donate dai cittadini sono finite nei rifiuti, quasi 6 quintali di sangue prezioso per salvare vite, è stato buttato via. Ci troviamo davanti a un possibile fallimento gestionale, aggravato dal fatto che le criticità erano state segnalate da se - facebook.com facebook