Sabatini incorona l’Inter | Chivu ha coinvolto 20 giocatori Inzaghi ne aveva 11

Durante una recente analisi sulla partita contro il Como, un esperto ha evidenziato come un ex dirigente abbia evidenziato che un ex calciatore abbia coinvolto venti giocatori, mentre l’attuale allenatore ne aveva undici. La discussione si è concentrata sulla rimonta e sulle scelte tecniche, con commenti anche sulle valutazioni dei singoli. La partita ha suscitato diverse opinioni tra gli addetti ai lavori, con particolare attenzione alle strategie adottate sul campo.

Inter News 24 Sabatini, ecco la sua analisi sulla rimonta sul Como: il merito del tecnico nerazzurro e le pagelle fuori dal coro. Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube, ha analizzato con la consueta schiettezza la vittoria dell’Inter in semifinale di Coppa Italia, definendola il compimento di una stagione straordinaria, nettamente superiore a quella passata. Secondo il giornalista, il segreto di questa squadra risiede nella capacità di Cristian Chivu di dare fiducia e autostima a quasi tutto l’organico, a differenza della gestione precedente. L’Inter “non muore mai”, riuscendo a ribaltare un Como che, per un’ora, ha giocato un calcio raramente visto in Italia per qualità e coraggio, prima di cedere alla “presunzione” di specchiarsi troppo nella propria bellezza.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini incorona l’Inter: «Chivu ha coinvolto 20 giocatori, Inzaghi ne aveva 11» Notizie correlate Crisi Inter? Eppure Chivu ha più punti di InzaghiAl di là dei risultati poco brillanti delle ultime settimane, in casa Inter emerge un dato che invita a mantenere la calma. Calhanoglu incorona Chivu: «Ha portato calore e opportunità per i giovani dell’Inter». Poi torna sul passaggio in nerazzurrodi Redazione Inter News 24Calhanoglu , regista dell’Inter, ha parlato delle innovazioni portate da Chivu alla guida dei nerazzurri e non solo: le... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter ad un passo allo scudetto, Sabatini svela un retroscena: Fabregas vicino, ma Marotta rifiutò una richiesta; Ravezzani incorona l'Inter e boccia le rivali: Da anni la migliore in Serie A, Juve e Milan pasticcione!; Di Canio incorona il lavoro di Spalletti e avvisa le rivali: Juve? La più seria per finire al 2° posto. Sabatini: Una la vera differenza Chivu-Inzaghi. Ma non potete immaginare quanto il Como sia…Le parole del giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato della rimonta dell'Inter e del grande merito di Chivu ... fcinter1908.it Inter, Walter Sabatini addio. Fabio Capello lascia lo Jiangsu SuningIn casa Inter è tempo di addii. Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica di Suning Sport Group, ha ufficializzato che e’ sul punto di rimettere il suo mandato, rompendo quindi anche i rapporti ... affaritaliani.it L'Inter di Chivu non si ferma più: Sandro Sabatini incorona Lautaro e vede lo scudetto! https://www.internews24.com/sabatini-inter-chivu-scudetto-napoli-parole/ #Inter #Lautaro #Chivu #SerieA #Scudetto - facebook.com facebook