Crisi Inter? Eppure Chivu ha più punti di Inzaghi

Al di là dei risultati poco brillanti delle ultime settimane, in casa Inter emerge un dato che invita a mantenere la calma. I nerazzurri hanno ancora sei punti di vantaggio sulla seconda a otto giornate dalla fine, un margine tutt’altro che trascurabile e persino migliore rispetto alle stagioni precedenti. Guardando ai numeri, la squadra di Cristian Chivu ha due punti in più rispetto allo scorso campionato e addirittura nove in più rispetto alla stagione 202122. Eppure, il clima attorno alla squadra è appesantito dai ricordi recenti, con le corse scudetto perse contro Napoli e Milan che continuano a pesare nella percezione generale. La flessione primaverile, però, non rappresenta una novità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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