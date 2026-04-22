S84 bloccata | crolla un albero tra Lanciano e San Vito Marina

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile 2026, un albero di grandi dimensioni è crollato sulla Statale 84, tra Lanciano e San Vito Marina, bloccando completamente il traffico lungo questa strada. L’incidente ha causato l’interruzione della circolazione e ha reso necessario l’intervento delle squadre di emergenza per rimuovere i resti dell’albero e ripristinare la viabilità. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Un grosso albero ha bloccato completamente la viabilità sulla Statale 84 tra Lanciano e San Vito Marina nella mattinata di questo mercoledì 22 aprile 2026. Il cedimento, avvenuto improvvisamente, è stato causato da uno smottamento del terreno che ha provocato la perdita di aderenza delle radici a causa dell’eccessiva saturazione idrica del suolo. Interventi dei soccorsi e criticità sul versante stradale. Le squadre dei vigili del fuoco sono attualmente impegnate sul posto per gestire l’emergenza tra Lanciano e San Vito Marina. L’operazione di rimozione del tronco, che giace di traverso occupando l’intera sede stradale, richiede estrema cautela: il fondo stradale risulta infatti bagnato e i tecnici segnalano un’instabilità del terreno ai margini della carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - S84 bloccata: crolla un albero tra Lanciano e San Vito Marina Notizie correlate Maltempo in Campania: crolla un albero tra Marano e Camaldoli, a Villaricca crolla una tettoiaUn albero è crollato sulla carreggiata lungo la strada che collega Marano ai Camaldoli, in zona Camillo Guerra, poco prima dell'edificio meglio... Ferrovia Lanciano-San Vito, Paolucci e Marongiu: “Marsilio taglia nastri ma non risolve le tante criticità del servizio”Interpellanza del capogruppo Pd in consiglio regionale: treni soppressi, corse autobus cancellate e linea che attende la messa in sicurezza Le...