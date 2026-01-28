Maltempo in Campania | crolla un albero tra Marano e Camaldoli a Villaricca crolla una tettoia

Un albero si è abbattuto sulla strada tra Marano e Camaldoli, creando disagi alla circolazione. La caduta ha bloccato la carreggiata in zona Camillo Guerra, poco prima di un edificio noto. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area. La situazione resta sotto controllo, ma i residenti segnalano ulteriori rischi a causa del maltempo in tutta la regione.

Un albero è crollato sulla carreggiata lungo la strada che collega Marano ai Camaldoli, in zona Camillo Guerra, poco prima dell'edificio meglio conosciuto come la "Decina", sul versante di Marano. L’arteria, fondamentale collegamento tra Marano, i Camaldoli e la zona ospedaliera di Napoli, è stata parzialmente bloccata, causando forti disagi alla circolazione e traffico intenso. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, impegnati nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area. Disagi di non poco conto per automobilisti e residenti. Nel corso della mattinata momenti di forte spavento, al corso Italia, nel centro di Villaricca, dove a causa del maltempo è crollata una tettoia staccatasi da un edificio nei pressi di un supermercato Conad. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Questa mattina in Campania si sono verificati disagi a causa di un albero che è crollato sulla strada tra Marano e i Camaldoli.

Un incidente si è evitato per poco sulla Circumvallazione a Villaricca, dove un albero di grandi dimensioni è crollato improvvisamente sulla carreggiata, creando potenzialmente gravi conseguenze.

