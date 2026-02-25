Ferrovia Lanciano-San Vito Paolucci e Marongiu | Marsilio taglia nastri ma non risolve le tante criticità del servizio

Interpellanza del capogruppo Pd in consiglio regionale: treni soppressi, corse autobus cancellate e linea che attende la messa in sicurezza Le criticità della linea ferroviaria Lanciano-San Vito finiscono nell'interpellanza presentata in consiglio regionale dal capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, che chiede conto del collegamento diretto tra Lanciano e L'Aquila, della linea diretta Pescara-Roma soppressa a gennaio 2026, del potenziamento dopo le 17.30 della linea Lanciano-Pescara. “Mentre il presidente Marco Marsilio continua a inaugurare treni come se non ci fosse un domani, la realtà del sistema ferroviario abruzzese è ben diversa - affermano Paolucci e il segretario provinciale del Pd di Chieti, Leo Marongiu - Le criticità sono varie e persistenti: ritardi e soppressioni, carenze nei collegamenti strategici, servizi che non rispondono alle esigenze di pendolari, studenti e lavoratori, oltre alla mancanza di un piano strutturato per il potenziamento delle tratte e per la riduzione dei tempi di percorrenza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

