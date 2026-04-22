Ryanair cambia le regole da novembre check-in e bagagli chiudono un' ora prima del volo

A partire da martedì 10 novembre 2026, Ryanair apporterà modifiche ai tempi limite per il check-in e il deposito dei bagagli sui voli. La compagnia aerea, nota per i suoi prezzi bassi, ha annunciato che le operazioni di check-in e bagagli chiuderanno un'ora prima della partenza. La decisione riguarda tutti i voli gestiti dalla compagnia e si applica alle procedure di imbarco.

Novità in vista per chi vola con Ryanair. A partire da martedì 10 novembre 2026, la compagnia aerea leader del settore low cost modificherà i tempi limite per le operazioni a terra. In tutti gli aeroporti del network, i banchi per il check-in e la consegna dei bagagli da stiva chiuderanno tassativamente 60 minuti prima della partenza programmata, mandando in pensione l'attuale limite di 40 minuti. Una mezz'ora di anticipo che obbligherà i passeggeri a rivedere le proprie tabelle di marcia per evitare di restare a terra. Più tempo per i controlli di sicurezza Secondo quanto dichiarato dall'azienda, la decisione nasce dalla necessità di offrire ai passeggeri un margine maggiore per superare le code ai controlli passaporti e di sicurezza, spesso congestionate nei periodi di punta.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ryanair cambia le regole, da novembre check-in e bagagli chiudono un'ora prima del volo Come acquistare i biglietti aerei Ryanair (tutorial completo) Notizie correlate Ryanair, arrivano nuove regole a partire da novembre 2026: zone check-in e bagagli chiudono un’ora prima del voloA partire dal 10 novembre 2026 Ryanair introduce delle nuove regole per check-in e consegna bagagli per accelerare i tempi in aeroporto: queste... Leggi anche: In volo con Fido, via libera ai cani in cabina perché “non sono bagagli”: Salvini e il test a Fiumicino che cambia tutto (video) Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ita Airways cambia le regole del gioco: prezzi dinamici e offerte su misura (che piacciono anche alle agenzie); Addio timbro sul passaporto: l’Europa cambia le regole dei confini; Nuova e Vitara: prezzo, motori e tecnologia della prima BEV di Suzuki; Scioperi aerei aprile 2026, Calendario completo: impatti per easyJet, Ryanair e ITA. Ryanair cambia le regole, da novembre check-in e bagagli chiudono un'ora prima del voloNovità in vista per chi vola con Ryanair. A partire da martedì 10 novembre 2026, la compagnia aerea leader del settore low ... msn.com Ryanair cambia ancora le regole: check-in e bag drop chiudono prima da novembre 2026Fonte: Qualitytravel.it. Ryanair cambia le procedure operative negli aeroporti. Dal 10 novembre 2026 i servizi di check-in... L'articolo originale, consultabile qui Ryanair cambia ancora le regole: ch ... msn.com Ryanair cambia le regole su bagagli e check-in - facebook.com facebook