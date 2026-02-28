In volo con Fido via libera ai cani in cabina perché non sono bagagli | Salvini e il test a Fiumicino che cambia tutto video

Un nuovo test ha portato alla decisione di consentire ai cani di viaggiare in cabina, perché non vengono più considerati bagagli. L'evento si è svolto a Fiumicino, dove un volo ha dimostrato che è possibile permettere ai cani di stare a bordo senza restrizioni. La prova ha portato a un cambiamento nelle norme di trasporto aereo per gli animali domestici.

Ci siamo, via libera ai cani in cabina: un nuovo test lo conferma. Sulla pista di Fiumicino è atterrato molto più di un semplice volo. Il test operato da Aeroitalia sulla tratta Palermo-Roma ha portato in cabina due passeggeri speciali: Ross ed Evangelista, due splendidi cagnoloni che hanno viaggiato accanto ai loro umani. Niente stiva, niente freddo, niente paura. Solo il calore della famiglia. Questa sperimentazione, fortemente voluta dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, anticipa le nuove linee guida introdotte a maggio 2025 da Enac che hanno segnato la svolta. Un un cambio di passo nelle politiche del trasporto aereo.