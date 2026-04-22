Ryan Reynolds ha dichiarato di aver già preparato materiale relativo a Deadpool, ma ha precisato che non intende realizzare un nuovo film da protagonista. Secondo l’attore, il personaggio funzionerebbe meglio come figura secondaria inserita in un contesto di gruppo. Questa scelta contrasta con le precedenti intenzioni di sviluppare una serie di film dedicati esclusivamente a Deadpool, e rappresenta una svolta nella strategia di sfruttamento del personaggio nel cinema.

Il futuro di Deadpool potrebbe non essere quello che i fan si aspettano. Ryan Reynolds ha ammesso di avere già del materiale pronto, ma non vuole più un film solista: il Mercenario Chiacchierone diventerà un personaggio di supporto. Dopo il botto di Deadpool & Wolverine, tutti davano per scontato un quarto capitolo. Invece Ryan Reynolds ha deciso di cambiare rotta. Durante una chiacchierata al programma Today's Sunday Sitdown Live, l'attore ha spiegato che il futuro di Wade Wilson non sarà più da protagonista assoluto. Deadpool verso Avengers: Doomsday Reynolds ha confermato di aver già scritto qualcosa: "Ho del materiale già buttato giù", ha detto, ma l'idea è di spostare il suo personaggio in secondo piano.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ryan Reynolds frena sul futuro di Deadpool: "Sarà un personaggio secondario, funziona meglio in gruppo"

Notizie correlate

Deadpool 4: Ryan Reynolds frena le speranze dei fanL'attore canadese ha condiviso qualche dettaglio sui progetti riguardanti il personaggio della Marvel dopo il successo del film con Hugh Jackman.

Ryan Reynolds sarebbe totalmente al lavoro su Deadpool 4Dopo mesi di dichiarazioni ironiche e apparenti chiusure, Ryan Reynolds sembrerebbe aver cambiato rotta.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Deadpool 4: Ryan Reynolds frena le speranze dei fan; Deadpool 4 | Ryan Reynolds frena le speranze dei fan.

Ryan Reynolds frena sul futuro di Deadpool: Sarà un personaggio secondario, funziona meglio in gruppoIl futuro di Deadpool potrebbe non essere quello che i fan si aspettano. Ryan Reynolds ha ammesso di avere già del materiale pronto, ma non vuole più un film solista: il Mercenario Chiacchierone diven ... movieplayer.it

Ryan Reynolds frena le voci sulla sua partecipazione ad Avengers: Doomsday: Non ho mai messo piede sul setDurante la promozione del documentario John Candy: I Like Me di cui è produttore, Ryan Reynolds ha svelato che ci sono numerosi easter egg legati all'icona del cinema nei film di Deadpool. movieplayer.it

Ryan Reynolds ha rivelato di aver già scritto “qualcosa” riguardo un nuovo film con #Deadpool nell'MCU ma afferma di volerlo usare solo come personaggio secondario e non come protagonista: «Ho scritto un po’ di cose, ma non credo che lo metterò mai più - facebook.com facebook