Ryan Reynolds sarebbe totalmente al lavoro su Deadpool 4

Ryan Reynolds sarebbe tornato in azione per Deadpool 4. Dopo settimane di dichiarazioni scherzose e di parole che facevano pensare a una pausa, ora sembra che l’attore abbia deciso di rimettersi al lavoro. Le fonti parlano di un cambiamento di passo e di una conferma, anche se ufficiale, ancora non c’è. Restano da capire i tempi e le modalità di questa nuova fase del progetto.

Dopo mesi di dichiarazioni ironiche e apparenti chiusure, Ryan Reynolds sembrerebbe aver cambiato rotta. Secondo un recente report, l’attore e produttore sarebbe infatti impegnato nello sviluppo di Deadpool 4, o comunque del prossimo capitolo dedicato al celebre antieroe Marvel. La notizia segna un possibile punto di svolta per il futuro del personaggio all’interno del Marvel Cinematic Universe, soprattutto dopo il lungo intervallo tra i capitoli precedenti. L’indiscrezione proviene da Puck, testata statunitense che cita fonti rimaste anonime ma descritte come a conoscenza diretta del progetto. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ryan Reynolds sarebbe totalmente al lavoro su Deadpool 4 Approfondimenti su Ryan Reynolds Deadpool 4, il regista Shawn Levy già al lavoro sul potenziale sequel con Ryan Reynolds Deadpool 4 è già nei pensieri di Ryan Reynolds: nuovi rumor tra Avengers e team-up mutanti Ryan Reynolds ha già in mente Deadpool 4, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ryan Reynolds Argomenti discussi: Protesta contro Villarreal-Barça a Miami: la Liga porta i calciatori in tribunale. Deadpool 4 sarebbe in lavorazione con Ryan Reynolds alla guida del progettoRyan Reynolds starebbe ora lavorando a Deadpool 4, perlomeno secondo quanto riportato da un recente report di Puck. Vediamo cosa è stato detto al riguardo. multiplayer.it Deadpool 4 si farà: Ryan Reynolds al lavoro sul nuovo film MarvelDopo il record d'incassi di Deadpool & Wolverine, le ultime indiscrezioni dicono che Ryan Reynolds è già impegnato nello sviluppo del quarto capitolo ... 105.net Alle 21.20 "Ricatto d'amore" di Anne Fletcher con Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Betty White | Margaret Tate, manager molto esigente, soprattutto con il suo assistente Andrew Paxton, vive e lavora a New York, ma è canadese. Quando gli - facebook.com facebook E' in arrivo #Deadpool4 Secondo recentissime indiscrezioni, #RyanReynolds sarebbe già al lavoro su un nuovo capitolo con protagonista il suo antieroe sboccato. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.