L’attore canadese ha recentemente parlato dei futuri progetti legati al personaggio della Marvel, dopo il successo del film con un collega attore. Ha condiviso alcune informazioni sui piani per il quarto capitolo della serie, ma ha anche precisato che non ci sono ancora conferme ufficiali o date di uscita. Nessuna notizia riguardo a un inizio delle riprese o a eventuali dettagli sulla produzione è stata annunciata pubblicamente.

L'attore canadese ha condiviso qualche dettaglio sui progetti riguardanti il personaggio della Marvel dopo il successo del film con Hugh Jackman. Ryan Reynolds sta già pensando al futuro di Deadpool, anche se i fan potrebbero rimanere delusi dai progetti della star canadese nei confronti del personaggio della Marvel. L'irriverente mercenario, dopo il successo di Deadpool & Wolverine, infatti, potrebbe rimanere in secondo piano. Il futuro di Deadpool Ryan Reynolds, intervistato da Sunday Today, ha spiegato perché probabilmente non verrà realizzato Deadpool 4: "Ho scritto alcune cose, ma non penso che lo metterò mai più al centro". La star canadese, ribadendo un concetto che aveva già condiviso alcuni mesi fa, ha ribadito: "Lui è un personaggio secondario, è qualcuno che è grandioso .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Deadpool 4: Ryan Reynolds frena le speranze dei fan

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