L’attore ha dichiarato di non aver intenzione di riproporre più Deadpool come protagonista principale in futuri progetti. La sua posizione è stata espressa in modo diretto e senza ambiguità, riflettendo una scelta personale riguardo alla presenza del personaggio sul grande schermo. Reynolds, che ha ricoperto diversi ruoli nel settore cinematografico, ha parlato di questa decisione in un'intervista recente, senza lasciare spazio a interpretazioni diverse.

Quando Ryan Reynolds parla, val sempre la pena di starlo a sentire. Questione di ironia, ma anche di una conoscenza approfondita dello showbiz, di cui è parte come attore, produttore e sceneggiatore. Negli anni, ha saputo cimentarsi con i generi più diversi dando spesso vita ad antieroi che restano impressi. I più, però, lo associano a Deadpool, figura nella quale, con l'andare del tempo, si è trovato sempre più coinvolto. Secondo alcuni fan, che lo scrivono tra il serio e il faceto nei commenti di Youtube, specie sotto i video delle interviste, in realtà sarebbe Deadpool a interpretare Ryan Reynolds, piuttosto che il contrario. A...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ryan Reynolds e il futuro di Deadpool: «Non credo che lo rimetterò più al centro della scena»

Notizie correlate

Leggi anche: Ryan Reynolds frena sul futuro di Deadpool: "Sarà un personaggio secondario, funziona meglio in gruppo"

Ryan Reynolds sarebbe totalmente al lavoro su Deadpool 4Dopo mesi di dichiarazioni ironiche e apparenti chiusure, Ryan Reynolds sembrerebbe aver cambiato rotta.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ryan Reynolds anticipa il futuro di Deadpool al cinema: Sarà un personaggio secondario; Deadpool 4: Ryan Reynolds frena le speranze dei fan; Ryan Reynolds difende sua moglie Blake Lively: La gente non sa cosa sta succedendo; Uscirà mai Deadpool 4? Ryan Reynolds torna a parlare del personaggio e ciò che dice potrebbe non piacervi.

Ryan Reynolds frena sul futuro di Deadpool: Sarà un personaggio secondario, funziona meglio in gruppoIl futuro di Deadpool potrebbe non essere quello che i fan si aspettano. Ryan Reynolds ha ammesso di avere già del materiale pronto, ma non vuole più un film solista: il Mercenario Chiacchierone diven ... movieplayer.it

Ryan Reynolds rivela che Deadpool potrebbe non avere altri film da solista nell’MCUScopri perché Deadpool non sarà più protagonista nel MCU e quale sarà il nuovo ruolo di Ryan Reynolds nei futuri film Marvel. cinefilos.it

Ryan Reynolds ha rivelato di aver già scritto “qualcosa” riguardo un nuovo film con #Deadpool nell'MCU ma afferma di volerlo usare solo come personaggio secondario e non come protagonista: «Ho scritto un po’ di cose, ma non credo che lo metterò mai più - facebook.com facebook