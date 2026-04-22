Un funzionario ha espresso solidarietà alla leader di un partito politico nazionale, condannando le offese rivoltele. Ha affermato che avrebbe fatto lo stesso in favore di un’altra figura politica, senza specificare ulteriori dettagli. La dichiarazione è stata rilasciata nel contesto di un episodio che ha coinvolto insulti pubblici nei confronti di figure politiche di spicco. La posizione è stata comunicata attraverso un'intervista o un comunicato ufficiale.

(LaPresse) “Solidarietà a Meloni e a chiunque venga offeso. Sicuramente Meloni rappresenta la nostra Istituzione come Presidente del Consiglio ma se le stesse offese e lo stesso turpiloquio fosse stato usato nei confronti di Schlein le avrei espresso comunque la mia solidarietà, perché è inaccettabile un vocabolario di questo tipo”. Lo ha detto Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale a Napoli a margine dell’inaugurazione della nuova sede del movimento. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, Vannacci: "Solidarietà a Meloni per offese, avrei fatto lo stesso per Schlein"

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