Flavio Briatore difende l' agente che ha ucciso il 28enne a Rogoredo ha fatto bene e avrei fatto lo stesso

Flavio Briatore difende il poliziotto che ha sparato e ucciso uno spacciatore a Rogoredo. Il manager dice che l’agente ha agito correttamente e che avrebbe fatto lo stesso. Le sue parole arrivano dopo che il caso ha suscitato molte polemiche in città.

Flavio Briatore non ha dubbi sull’agente di poliziotto che ha sparato e ucciso il 28enne di nazionalità marocchina a Rogoredo, a Milano. “Ha fatto benissimo” è stato il commento del noto imprenditore, intervenuto a tutto campo sui più recenti fatti di cronaca in un’intervista alla trasmissione su Rete 4 Realpolitik. L’agente indagato per il caso di Rogoredo Il poliziotto è indagato per omicidio volontario nei confronti di Abdherraim Mansouri, il 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa durante un’operazione antidroga nella zona boschiva del quartiere di Rogoredo, nota a Milano per essere un’area di spaccio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

