Il referendum è lo snodo per Meloni e Schlein Renzi e Vannacci? Due guastatori Parla Orsina

Il centrodestra si trova ora in una fase di incertezza dopo la polemica con il generale Vannacci. La rottura tra Salvini e Vannacci non è un episodio isolato, ma un segnale di una fase politica ferma, con tutti che aspettano e cercano di non sbilanciarsi troppo. Intanto, il referendum si avvicina e Meloni e Schlein si preparano a giocare un ruolo chiave. Renzi e Vannacci vengono visti come due guastatori, pronti a complicare ulteriormente le cose.

Dopo Vannacci, il centrodestra entra in una terra di mezzo. La rottura tra Matteo Salvini e il generale Roberto Vannacci non è solo un incidente di percorso, ma il sintomo di una fase politica sospesa, in cui tutti osservano tutti, minimizzano e prendono tempo. Una fase interlocutoria, appunto, che potrebbe restare tale oppure trasformarsi in un problema sistemico per la coalizione di governo, soprattutto se incrociata con il passaggio referendario e con un possibile indebolimento di Giorgia Meloni. Ne parliamo con Giovanni Orsina, storico della Luiss, che legge la vicenda Vannacci come una variabile dentro un quadro molto più ampio, dove contano paura dell’inseguimento a destra, stabilità richiesta dall’elettorato e leadership ancora tutte da verificare. 🔗 Leggi su Formiche.net

Matteo Salvini ha lanciato un attacco diretto contro Vannacci durante la trasmissione Otto e mezzo su La7.

Matteo Renzi attacca duramente Vannacci, dicendo che la sua scissione farà molto male a Meloni.

