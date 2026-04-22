Il confronto tra Italia e Russia si intensifica con le recenti dichiarazioni di un noto conduttore televisivo russo, che ha rivolto parole dure nei confronti della premier italiana. La polemica si aggiunge alle tensioni già presenti tra i due Paesi, in un momento in cui le relazioni sono state al centro di numerosi dibattiti pubblici e politici. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente sfiducia reciproca e di scontri di opinione pubblica.

Nuovo capitolo dello scontro tra Roma e Mosca dopo le dichiarazioni del conduttore televisivo Vladimir Solovyov rivolte al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova è intervenuta sulla decisione della Farnesina di convocare l’ambasciatore russo a Roma Alexey Paramonov, affermando che l’Italia sia stata "confusa dalla sua stessa propaganda per anni" e che dovrebbe interrogarsi su "da che parte della storia si trova". Secondo quanto riportato dall’agenzia Ria Novosti, la portavoce del Cremlino ha inoltre affermato: "Per anni sono stati confusi dalla loro stessa propaganda. Hanno permesso ai media occidentali, concentrati su Washington e Londra, di prenderli in giro".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo affondo del Cremlino: “Italia confusa dalla sua stessa propaganda”

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