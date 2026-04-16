Fiorello telefona a Giorgia Meloni durante La Pennicanza la premier risponde con un vocale Ciaooo

Durante la puntata de La Pennicanza del 15 aprile, il conduttore ha chiamato in diretta la premier, che ha risposto con un messaggio vocale dicendo semplicemente

Durante la puntata de La Pennicanza del 15 aprile, Fiorello decide di chiamare Giorgia Meloni, con la quale ha una annosa conoscenza. La Presidente del Consiglio, però, è impegnata e gli risponde prima con un messaggio e poi con un vocale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Biggio in A casa di... Giorgia Meloni - La Pennicanza 12/11/2025

Notizie correlate

Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza. Lei risponde prima con un messaggio: “Sono impegnata. Che succede?”, poi arriva un vocale con uno “ciaoooo”Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza, lei risponde in modo “breve ma intenso”, come dice lo stesso showman.

Fiorello chiama Conti in diretta durante la conferenza di Sanremo 2026: “Fai il co-conduttore de La Pennicanza”Fuoriprogramma durante la prima conferenza ufficiale del Festival di Sanremo 2026.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Fiorello chiama la vera Giorgia Meloni, lei risponde: Che succede?; VIDEO| Fiorello stalker al telefono con la Premier a La Pennicanza: lei risponde, ecco cosa ha detto; Fiorello chiama la Meloni in diretta: il messaggio inatteso della premier spiazza lo studio; Fiorello chiama tre volte Meloni e lei invia prima un messaggio: Sono impegnata che succede?. Poi: Ciaooooo!.

Fiorello telefona a Giorgia Meloni durante La Pennicanza, la premier risponde con un vocale CiaoooDurante la puntata de La Pennicanza del 15 aprile, Fiorello decide di chiamare Giorgia Meloni, con la quale ha una annosa conoscenza ... fanpage.it

A 'La Pennicanza' Fiorello telefona a Meloni: la replica 'Che succede?' e poi il vocaleUn momento inaspettato ha animato la puntata odierna de ‘La Pennicanza’, il noto programma condotto da Fiorello su Rai Radio2. Lo showman ha tentato una telefonata in diretta alla presidente del Consi ... it.blastingnews.com

Giorgia Meloni fa sapere dal Vinitaly a Verona che non rinnoverà automaticamente il memorandum Italia-Israele, poi Donald Trump spara a zero contro la presidente del Consiglio. Micce più che sufficienti per rendere Montecitorio un’arena, e soprattutto per s - facebook.com facebook

A Giorgia Meloni non va data solidarietà: va chiesta chiarezza. Da che parte sta la premier Ne ho parlato a Omnibus youtu.be/-0Wrs8zsGoksi… x.com