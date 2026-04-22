Ruba 120mila euro in monete d’oro che la sorella aveva lasciato per la ricerca sul cancro | indagata a Pavia

Una donna è stata indagata a Pavia per aver sottratto oltre 120mila euro in monete d’oro appartenenti alla sorella, deceduta recentemente. Questi beni erano stati lasciati come contributo alla Fondazione Airc, dedicata alla ricerca sul cancro. Secondo le autorità, la sospettata avrebbe preso i soldi destinati alla beneficenza, che erano stati lasciati dalla sorella per finanziare progetti di ricerca.

Una donna è accusata di aver sottratto oltre 120mila euro dal patrimonio della sorella, morta da poco, ma i beni erano un lascito per la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. La donna, che aveva l'incarico di amministratrice di sostegno, è ora indagata per peculato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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