Cristopher Gaston Ogando morto accoltellato in casa la svolta a Parma sul 27enne | indagata la fidanzata che aveva chiamato il 118

A Parma, una giovane donna italo-cubana è indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo dopo la morte del suo fidanzato, un 27enne. La ragazza aveva chiamato il 118, ma la polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati della fidanzata del ragazzo.

Una ragazza italo-cubana è indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo in seguito alla morte del fidanzato 27enne, Cristopher Gaston Ogando. La vittima era residente a Parma ed è deceduta questa mattina in ospedale a causa delle ferite dovute a un accoltellamento subito nel suo appartamento a Borgo Riccio ieri sera. Secondo quanto riferito dalle fonti investigative, la ragazza era l’unica persona presente al momento della tragedia e per prima ha chiesto aiuto al 118. La giovane è stata ascoltata a lungo dalle autorità. Al momento, però, non risulta essere in stato di fermo. Per diverse ore, i carabinieri del Ris di Parma hanno eseguito accertamenti all’interno dell’appartamento, ora sotto sequestro. 🔗 Leggi su Open.online

Morto dopo essere stato accoltellato al torace a Parma, fidanzata di Cristopher Gaston Ogando indagataIndagata la fidanzata di Cristopher Gaston Ogando, il 27enne morto in ospedale a Parma a causa di una coltellata al torace.

Parma, 27enne accoltellato muore in ospedale: indagata la fidanzataLa giovane italiana-cubana, unica presente al momento dell’aggressione, è indagata per omicidio volontario aggravato dal legame affettivo La...

Aggiornamenti e notizie su Cristopher Gaston Ogando.

Argomenti discussi: Choc in borgo Riccio, 27enne accoltellato al torace: muore nella notte in ospedale.

Cristopher Gaston Ogando, 27 anni è morto accoltellato in appartamento nel centro di Parma, cos’è successo?Un pomeriggio qualunque nel cuore della città È il tardo pomeriggio di un mercoledì di inizio marzo. In borgo Riccio, pieno centro storico di Parma, le luci dei negozi cominciano ad accendersi, i pass ... alphabetcity.it

Parma, morto giovane di 27 anni dopo essere stato accoltellato nel suo appartamento: la fidanzata indagata per omicidioLa vittima Cristopher Gaston Ogando, era originario della Repubblica Dominicana. La ragazza, che ha chiamato i soccorsi, è stata interrogata dai carabinieri e non risulta in stato di fermo. I rilievi ... corrieredibologna.corriere.it