Il Milan torna a vincere ma che fatica | 2-0 sul campo della Cremonese con Pavlovic e Leao a segno nel recupero

Il Milan ha conquistato una vittoria per 2-0 sul campo della Cremonese, con i gol di Pavlovic al 90’ e Leao al 94’. La partita si è conclusa con il team che ha segnato i due gol nel recupero, portando a casa i tre punti dopo una gara apparentemente difficile. La Cremonese ha tentato di reagire senza riuscire a segnare.

Il Milan ritrova i tre punti sul campo della Cremonese, ma solo nel finale: Pavlovic al 90’ e Leao al 94’ firmano lo 0-2. In classifica resta il -10 dall’Inter a una settimana dal derby. 🔗 Leggi su Fanpage.it Cremonese-Milan 0-2 (90?): Pavlovic e Leao, tre punti nel finale! | Serie A NewsÈ finita Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Zini' di Cremona tra i... Milan, Leao sicuro: «Entriamo in campo per vincere perché il Milan deve vincere cose importanti»Rafael Leao, al termine di Cagliari-Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione rossonera. Approfondimenti e contenuti su Milan torna. Temi più discussi: La Fiorentina ferma il Milan, la Juventus ne approfitta e torna da sola in vetta; Nel Milan torna in panchina Allegri, dubbio per diffidati; ?? Inter, torna in voga il futuro di Calha! Da Tare ad Allegri: il Milan cambia?; Piaceva al Milan, fece uccidere l'amante e andò in galera: a 41 anni Bruno torna a giocare, ed è polemica. Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv(Adnkronos) - Torna in campo il Milan. Oggi, domenica 1 marzo, i rossoneri sfidano la Cremonese - in diretta tv e streaming - in trasferta nella 27esima ... vicenzareport.it Serie A, oggi Cremonese-Milan – Diretta(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, domenica 1 marzo, i rossoneri sfidano la Cremonese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 27esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è re ... ilnapolionline.com Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali: torna Fofana. Leao-Pulisic in avanti x.com Dopo l'inaspettata e discussa sconfitta interna con il Parma, che ha interrotto la striscia di 24 partite utili consecutive, il Milan torna in campo, e lo fa all'ora di pranzo in quel di Cremona, per uno dei tanti derby lombardi di questo cam - facebook.com facebook