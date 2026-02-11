Dumfries torna in gruppo | le ultime sul suo recupero e il rientro in campo

Dopo settimane di attesa, Dumfries è tornato ad allenarsi con il gruppo. La sua presenza potrebbe essere una buona notizia per l’Inter in vista del Derby d’Italia, ma resta da capire ancora se sarà disponibile per la partita. I tifosi sperano di vederlo in campo, mentre i medici continuano a monitorare il suo recupero.

L’attenzione è rivolta al Derby d’Italia e agli aggiornamenti sullo stato fisico dei giocatori chiave dell’Inter, con particolare riferimento al recupero di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Dalla sede di allenamento emergono segnali positivi che indicano un progressivo rientro in gruppo, accompagnati dal pieno riacceso di energia di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Il quadro generale testimonia una gestione mirata, volta a consolidare la salute degli atleti e a preparare la squadra alle fasi decisive della stagione. Nel corso della sessione odierna, Dumfries ha partecipato a una porzione della seduta accanto ai compagni, rispondendo positivamente alle prime richieste sul campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’olandese Dumfries si è unito di nuovo al gruppo ad Appiano Gentile.

Infortunio Dumfries, il calciatore olandese potrebbe tornare in campo prima del previsto.

