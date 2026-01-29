L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a punto nuovi strumenti digitali per aiutare i contribuenti a trovare i debiti da saldare. Da oggi, chi aderisce alla Rottamazione 2026 può controllare con facilità e precisione dove si trovano le pendenze fiscali, evitando errori e perdite di tempo. La procedura digitale semplifica le verifiche, rendendo più immediato il pagamento e la gestione delle pratiche.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione ha introdotto dei nuovi meccanismi digitali affinché i contribuenti e i professionisti possano gestire le pendenze verso il Fisco, individuando facilmente e con esattezza dove si trovano i debiti da pagare se si aderisce alla Rottamazione 2026. Rispetto all’edizione «quater», il Prospetto Informativo – che non viaggerà più su binari cartacei o via Pec per chi operi online – continuerà a rappresentare la bussola per orientarsi tra i carichi affidati alla Riscossione e restituirà una fotografia precisa delle somme definibili. Il documento si potrà ottenere in poche ore e consentirà di visualizzare il debito abbattuto da sanzioni e interessi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Rottamazione 2026, dove si trovano i debiti da pagare al Fisco?

Approfondimenti su Rottamazione 2026

È partita la possibilità di presentare domanda per la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali.

La nuova rottamazione dei debiti fiscali, denominata quinquies, è ora in vigore.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Rottamazione 2026

Argomenti discussi: Cosa prevede la Rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali; Rottamazione-quinquies: nuova definizione agevolata 2026. Debiti ammessi, domanda e scadenze; Quinta rottamazione, al via le adesioni online. C'è tempo fino al 30/4; Webinar Rottamazione Quinquies 2026: come aderire e non decadere.

Rottamazione-quinquies: addio a PEC e raccomandate, ecco dove trovi ora i tuoi debitiFisco 2026: la guida completa al nuovo cassetto digitale. Come consultare piani rateali e bollettini senza errori. it.benzinga.com

Rottamazione IMU e TARI 2026: come funzionerà e cosa devono fare i ComuniScopri come funziona la rottamazione IMU e TARI 2026, cosa devono fare i Comuni e quali vantaggi offre ai contribuenti in regola entro i termini. commercialista.it

Studio Laudando. . Molte persone hanno aderito alla rottamazione quater con le migliori intenzioni, ma oggi si trovano in difficoltà perché le rate sono diventate insostenibili. La paura è sempre la stessa: “Se non pago, perdo tutto e peggioro la situazione.” In facebook