Polo scolastico stop ai lavori | interrogazione

Il sindaco di Montegiorgio ha deciso di fermare i lavori del nuovo polo scolastico dopo aver scoperto che i fondi sono stati gestiti in modo disorganizzato. La decisione arriva dopo che si è scoperto come milioni di euro siano stati spesi senza un piano chiaro e senza rispettare le scadenze previste. In consiglio comunale, è stata annunciata un’interrogazione per fare chiarezza sui ritardi e sugli errori nella gestione. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra i cittadini e i rappresentanti locali.

"La realizzazione del nuovo Polo scolastico di Montegiorgio rappresenta oggi il simbolo della sciatteria amministrativa, dello sperpero di denaro pubblico ". A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, che a tal proposito annuncia un atto ispettivo al presidente della Giunta regionale per chiedere chiarimenti e interventi rispetto allo stallo dell'opera. "Stiamo parlando – spiega Cesetti – di un intervento il cui costo è esponenzialmente lievitato in pochi anni. Nel 2020 era stato inserito nel Programma delle opere pubbliche di ricostruzione post-sisma per un importo pari a 5,6 milioni di euro.