Rossiglione si sveglia con una scossa | sismica in Valle Stura

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile 2026, la Valle Stura è stata interessata da una scossa sismica di lieve entità. L'evento si è verificato nelle prime ore del giorno e ha coinvolto l'area di Rossiglione, senza causare danni o feriti. La popolazione ha percepito un movimento lieve, e le autorità hanno avviato controlli sulla stabilità degli edifici nella zona.

Un evento sismico di lieve entità ha interessato la Valle Stura nella prima mattinata di questo mercoledì 22 aprile 2026. L’attività è stata rilevata alle ore 6:46, con un epicentro situato a circa un chilometro dal comune di Rossiglione, dove la magnitudo si è attestata su un valore di 2.0. I rilievi tecnici forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indicano che il fenomeno si è verificato a una profondità di 9 chilometri, con coordinate geografiche puntate su latitudine 44.5708 e longitudine 8.6630. Nonostante l’allerta generata dal risveglio dei residenti in quella zona della provincia genovese, i dati confermano la natura molto contenuta dell’evento, che si inserisce in un quadro di attività sismica già osservata nel periodo precedente nelle aree limitrofe della regione e del confine toscano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rossiglione si sveglia con una scossa: sismica in Valle Stura Notizie correlate Carnia sotto scossa: doppia scossa sismica tra Verzegnis e PreoneUna sequenza di eventi sismici ha scosso il cuore delle Prealpi Carniche questo venerdì 17 aprile 2026, con due forti scosse registrate nel primo... Leggi anche: Scossa sismica di magnitudo 2.3 avvertita in Irpinia