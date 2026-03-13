Scossa sismica di magnitudo 2.3 avvertita in Irpinia

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026 si è verificata una scossa sismica di magnitudo 2.3 nell’Irpinia. L’epicentro si trova a circa quattro chilometri a nord di Zungoli, in provincia di Avellino. La scossa è stata percepita in alcuni punti della zona, senza provocare danni o feriti.

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è stato registrato nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026 nella zona dell’Irpinia, con epicentro a circa 4 chilometri a nord di Zungoli, in provincia di Avellino.L’evento sismico è avvenuto alle 16:26:37 UTC, corrispondenti alle 17:26:37 ora italiana, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. Secondo i dati diffusi dai sismografi, il sisma si è verificato alle coordinate geografiche 41.1618 di latitudine e 15.1932 di longitudine, con una profondità ipocentrale di 26 chilometri.La magnitudo locale stimata è pari a 2.3. La localizzazione è stata effettuata dalla rete di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha rilevato l’evento e ne ha fornito i parametri tecnici attraverso la Sala Sismica di Roma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 3.3 in Valle d’Aosta: scossa avvertita in serata

Terremoto in Calabria, scossa avvertita in provincia di Catanzaro: magnitudo 3.8Home > Cronaca > Terremoto in Calabria, scossa avvertita in provincia di Catanzaro: magnitudo 3.

Una scossa tellurica di magnitudo 2 3 la sera di Natale con epicentro a Siano

Tutti gli aggiornamenti su Scossa sismica

Temi più discussi: Sisma di Ragalna. Inviate squadre di tecnici del Dipartimento della Protezione Civile sul campo; Terremoto profondo al largo delle coste campane, ML 5.9, 10 marzo 2026; Terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli: la scossa poco dopo la mezzanotte; Terremoto di magnitudo 5.9 nelle acque del Golfo di Napoli.

Scossa di terremoto in Irpinia: magnitudo 2.3 vicino a ZungoliUna scossa di terremoto di magnitudo ML 2.3 è stata registrata oggi alle 17:26 in Irpinia, con epicentro a circa 4 chilometri dal comune di Zungoli. Il sisma, localizzato dalla sala sismica dell’INGV ... irpiniaoggi.it

La terra trema di nuovo in Irpinia, scossa a Zungoli: magnitudo 2.3La terra torna a tremare in Irpinia. A distanza di una settimana dalla scossa di terremoto registrata a Forino di magnitudo 2.8. Un'altra ... msn.com

Terremoto: scossa magnitudo 5.9 a largo del golfo di Napoli Una scossa sismica di magnitudo 5.9 e' stata registrata dall'Ingv al largo del golfo di Napoli e dell'isola di Capri intorno alla mezzanotte, a una profondita' di 414 km i Comuni piu' vicini all'epicentro, si - facebook.com facebook

#Catania, registrata alle 7:05 da @INGVterremoti scossa sismica ML 4.5 con epicentro tra Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia. Numerose chiamate per informazioni, al momento NESSUNA richiesta di intervento è giunta ai #vigilidelfuoco [ #4marzo x.com