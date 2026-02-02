isabella rossellini omaggia bologna ricoperta di poster che ricordano david lynch

Bologna si anima con una serie di poster dedicati a David Lynch, in occasione del suo ottantesimo compleanno. Isabella Rossellini, presente in città, ha espresso grande emozione per questa iniziativa, definendola un gesto che la ha toccata profondamente. La città si riempie di immagini che celebrano il regista, grazie anche al supporto del Cheap Festival. La mattina di oggi, i cittadini e i visitatori hanno potuto ammirare questa esposizione che rende omaggio a uno dei maestri del cinema.

Bologna, 2 febbraio 2026 – “Bologna è ricoperta di poster che celebrano l’ottantesimo compleanno di David Lynch! Sono così toccata dal gesto e i poster sono così belli! Grazie Cheap Festival”. L’omaggio dell’attrice a Bologna. Isabella Rossellini ha da poco postato sul suo profilo Instagram, un caloroso commento all’operazione “Icons Directed by David Lynch”, secondo capitolo del progetto ideato da Cheap Festival “Icons”, dedicato alle icone defunte e “al nostro bisogno compulsivo di celebrarle, rimpiangerle, feticizzarne la scomparsa”. L’attrice, che più volte, in passato, è stata ospite della Cineteca bolognese per presentare alcune opere e progetti, ha poi concluso scrivendo: “Questa è la città della prestigiosa Cineteca di Bologna che restaura film da tutto il mondo, compresi quelli di mio padre Roberto Rossellini”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

