Una scelta politica il produttore Procacci contro la decisione di escludere il documentario su Regeni dai fondi statali

Un produttore ha criticato la decisione di escludere un documentario su Regeni dai finanziamenti pubblici, definendola una scelta politica. Ha affermato che questa questione riguarda tutti gli italiani e non solo una parte della popolazione. La polemica si concentra sulla natura della decisione e sulle sue implicazioni, con il produttore che ha espresso la sua posizione pubblicamente. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo culturale e politico.

“Questa è una battaglia politica, ma dovrebbe interessare tutti gli italiani, non certo soltanto una parte. Non può essere una scelta di merito”. Così Domenico Procacci, uno dei produttori del documentario Tutto il male del mondo, commenta la decisione del ministero della Cultura, guidata da Alessandro Giuli, di escludere l’opera dai finanziamenti per le opere cinematografiche c ome ha riportato Il Fatto Quotidiano lo scorso 4 aprile. Il film, diretto da Simone Manetti e prodotto da Mario Mazzarotto per Ganesh e da Fandango, racconta la storia di Giulio Regeni, il giovane ricercatore ucciso al Cairo nel 2016 e per cui è ancora in corso – tra ostacoli giuridici di ogni tipo – il processo a quattro militari dei servizi segreti egiziani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Una scelta politica”, il produttore Procacci contro la decisione di escludere il documentario su Regeni dai fondi statali "Tutto il male del mondo": a Cinemazero in anteprima il documentario su Giulio RegeniArriva in anteprima al Visionario di Udine e a Cinemazero di Pordenone Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, documentario che ricostruisce la... Bocciato il documentario su Giulio Regeni: per il ministero della Cultura non ha «interesse culturale»Per lo Stato italiano la storia di Giulio Regeni non merita il sostegno pubblico destinato al cinema. Temi più discussi: Il ministero non concede fondi pubblici al film su Giulio Regeni. Non c'è interesse culturale; Bocciato il film su Regeni. La commissione del Mic: Nessun interesse culturale; Niente fondi pubblici del Mic al docufilm su Giulio Regeni; Giulio Regeni, niente fondi dal ministero della Cultura per il documentario già prodotto. Mic nega fondi al documentario su Giulio Regeni: «Una scelta politica», denuncia il produttoreNiente finanziamenti pubblici del Mic per il documentario su Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. È quanto riporta l'edizione del quotidiano La ... lasicilia.it «Una scelta politica»: così è stato bocciato il docufilm su RegeniIl lavoro non riceverà nulla dei 14 milioni di euro di contributi selettivi distribuiti dai quindici esperti della commissione del Ministero della Cultura alle opere cinematografiche e documentaristic ... avvenire.it Domenico Procacci di Fandango parla di "una scelta politica" facebook Bif&st 2026, Archibugi, Buy e Procacci protagonisti della sesta serata al Petruzzelli. Il premio per il miglior cortometraggio 'Sarò breve' Damiano Russo è andato a Comando io di Pierdomenico Minafra. x.com