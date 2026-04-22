Rosignano | Ineos cede Inovyn alla Esseco di Novara il Pd | Necessario garantire la continuità industriale

Nella giornata di martedì 21 aprile, Ineos ha firmato un accordo per cedere Inovyn, la società responsabile dei siti industriali di Rosignano e Tavazzano, alla società di Novara, Esseco Industrial. La decisione coinvolge due importanti stabilimenti e rappresenta un passaggio nel settore chimico. La notizia è stata commentata dal Partito Democratico, che ha sottolineato la necessità di assicurare la continuità delle attività produttive.

Ineos ha siglato nella giornata di martedì 21 aprile l'accordo per cedere le sue in Inovyn, che gestisce i siti di Rosignano e Tavazzano, alla Esseco Industrial di Novara. Si tratta degli stabilimenti dove vengono prodotte sostanze chimiche che costituiscono la base di settori strategici, tra cui.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Consorzio di bonifica, Catanzaro (Pd): “Piena solidarietà ai lavoratori, si intervenga subito per garantire serenità e continuità”Il capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Michele Catanzaro, esprime la propria solidarietà ai lavoratori del... Rosignano, aperto tavolo regionale sul futuro di Ineos: "Non si tocchi neanche un posto di lavoro"Si è aperto in Regione il confronto sul futuro dello stabilimento Ineos di Rosignano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rosignano | Ineos cede Inovyn alla Esseco, il Pd: Tutelare i posti di lavoro; Ineos Inovyn cede i siti produttivi di Rosignano e Tavazzano a Esseco Industrial; Ineos Inovyn venduta a Esseco, sorpresa tra i lavoratori; Lo stabilimento Inovyn di Rosignano venduto a Esseco industrial di Novara: Un fulmine a ciel sereno. Ineos cede lo stabilimento toscano a EssecoROSIGNANO MARITTIMO: La società ha deciso di vendere le quote in Inovyn, che gestisce gli impianti di Rosignano e Tavazzano, nel Lodigiano. Scorporato il settore ricerca ... toscanamedianews.it Chimica, la Esseco industrial di Novara compra la Inovyn dall’inglese IneosIn una fase delicata per il settore chimico, stretto tra gli alti costi energetici e la concorrenza extraeuropea, c’è chi investe e amplia la produzione. È il caso del ... msn.com Cambio di proprietà per lo stabilimento Ineos Inovyn di Rosignano e per quello di Tavazzano, che passano alla società italiana Esseco Industrial di Novara. L’operazione è stata ufficializzata dal gruppo Ineos Inovyn e comunicata nella mattinata di martedì 21 facebook