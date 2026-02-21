Rosignano aperto tavolo regionale sul futuro di Ineos | Non si tocchi neanche un posto di lavoro

A Rosignano, il futuro dello stabilimento Ineos è al centro di un incontro regionale, dopo che lo stabilimento ha annunciato la chiusura di alcuni reparti. La discussione mira a trovare soluzioni per mantenere i posti di lavoro e salvaguardare l’attività industriale. Valerio Fabiani, rappresentante della Regione, descrive il confronto come positivo, mentre i sindacati insistono sulla tutela occupazionale. La discussione prosegue con l’obiettivo di trovare un accordo condiviso.

Si è aperto in Regione il confronto sul futuro dello stabilimento Ineos di Rosignano. Un primo tavolo definito “costruttivo” dal consigliere per le crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, Valerio Fabiani, mentre Filctem-Cgil ribadisce una linea netta: “nessun taglio occupazionale e sostegno pubblico per rilanciare il comparto chimico”. La riunione, convocata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, ha visto la partecipazione dei vertici aziendali e delle organizzazioni sindacali. L’apertura del tavolo sulle sorti del sito produttivo – che produce principalmente polietilene ad alta densità – era stata sollecitata dai rappresentanti dei lavoratori alla luce della crisi attraversata dal gruppo proprietario.🔗 Leggi su Livornotoday.it

