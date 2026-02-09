Consorzio di bonifica Catanzaro Pd | Piena solidarietà ai lavoratori si intervenga subito per garantire serenità e continuità

Il capogruppo del Partito Democratico all’Ars, Michele Catanzaro, si schiera dalla parte dei lavoratori del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale. Da quattro mesi non ricevono lo stipendio e chiedono interventi immediati per garantire serenità e continuità nel loro lavoro. La situazione resta tesa, e la politica si muove per trovare una soluzione.

Il capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea Regionale Siciliana, Michele Catanzaro, esprime la propria solidarietà ai lavoratori del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale, che da quattro mesi non percepiscono lo stipendio. "Parliamo di famiglie che stanno affrontando una.

