Il Chelsea ha annunciato l’interruzione del rapporto con l’allenatore Liam Rosenior dopo una serie di cinque sconfitte consecutive. La decisione arriva a seguito di risultati negativi che hanno portato alla fine dell’esperienza dell’allenatore sulla panchina del club. Nei giorni precedenti, Rosenior aveva pubblicamente criticato alcuni giocatori, suscitando ulteriori polemiche. La società ha confermato di aver preso questa decisione per motivi legati alle prestazioni della squadra.

Alla fine, l’inevitabile è diventato ufficiale. Il Chelsea ha staccato la spina a Liam Rosenior. La toppa, ancora una volta, si è rivelata infinitamente peggiore del buco: un esonero che profuma di fallimento totale per la gestione BlueCo. La Premier League comincia ad assomigliare terribilmente alla Serie A. Tudor al Tottenham è durato 44 giorni. Rosenior al Chelsea 107. La Premier League è già a quota 32 allenatori. Hanno cambiato tecnico, anche più volte: Chelsea, Nottingham Forest, Manchester United, Tottenham, West Ham, Wolverhampton. Rosenior esonerato. Il comunicato di Stamford Bridge è un capolavoro di burocratese: ringraziano il tecnico per “ l’integrità “, ammettono che le prestazioni sono “ sotto gli standard ” e promettono un profondo processo di auto-riflessione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rosenior perde 5 partite di fila e poi attacca i giocatori in pubblico: licenziato

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