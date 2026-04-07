L'Aquila perde tre partite di fila e la dirigenza punisce i calciatori | l’allenamento si fa all’alba

Dopo aver subito tre sconfitte consecutive, la società ha deciso di modificare gli orari degli allenamenti e ha richiesto ai giocatori di allenarsi all’alba. Questa misura mira a cambiare l’andamento delle partite e a migliorare le prestazioni della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà mantenuta fino a ulteriori indicazioni. La squadra si allena quindi nelle prime ore del mattino, senza altre variazioni rispetto al programma.

Dopo tre sconfitte di fila, la dirigenza de L’Aquila ha imposto allenamenti all’alba alla squadra per cercare di invertire la rotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-SASSUOLO 1-0: Conte torna ai tre punti, ma perde tre calciatoriVoti, top e flop di Napoli-Sassuolo, valida per la ventunesima giornata di Serie A. Il tennista pensa di aver sbagliato e urla, ma vince il punto. L’arbitro lo punisce e perde la partitaDaniel Altmaier l'ha fatta grossa, un errore di valutazione gli è costato carissimo nella partita con il serbo Lajovic del primo turno del torneo ATP... Argomenti più discussi: Serie D, girone F: bellissima lotta a tre, mentre è clamorosa la decisione dell’Aquila 1927; L’Aquila 1927 perde a Fossombrone; Habitat_Residenze d’Artista. Il successo delle giornate firmate MU6 ETS; L'Aquila 1927, silenzio totale: la crisi porta alla linea dura. L’Aquila perde tre partite di fila e la dirigenza punisce i calciatori: l’allenamento si fa all’albaTre sconfitte consecutive e una decisione che ha fatto rumore. L'Aquila, squadra che milita nel Girone F di Serie D, ha scelto di intervenire in modo drastico dopo l’ultimo periodo negativo, imponendo ... fanpage.it Bella mia, il secondo romanzo della scrittrice Donatella Di Pietrantonio racconta il lutto che si è abbattuto su una famiglia e su un’intera città. Lo sfondo è quello del terremoto di L'Aquila in cui la protagonista perde la sorella gemella e si trova a occuparsi del ni - facebook.com facebook