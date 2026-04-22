Liam Rosenior attacca i giocatori del Chelsea dopo l’umiliante sconfitta contro Brighton e Hove Albion

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Brighton, l’allenatore del Chelsea ha criticato duramente i suoi giocatori. Rosenior ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando le mancanze e le difficoltà incontrate durante la partita. La gara si è svolta martedì sera, lasciando il club e i tifosi con molte domande sulla condizione attuale della squadra. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito a eventuali cambiamenti tecnici.

Notizia fresca giunta in redazione: Liam Rosenior non si è trattenuto in un feroce attacco ai suoi giocatori del Chelsea dopo l’umiliante sconfitta per 3-0 contro il Brighton martedì sera. L’allenatore dei Blues ha fornito una valutazione post-partita cruda ed emozionante a seguito di un risultato che ha visto il Chelsea non segnare per la quinta partita consecutiva di Premier League, una corsa sterile che il club non sperimentava dal 1912. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA I gol di Ferdi Kad?o?lu, Jack Hinshelwood e Danny Welbeck hanno visto il Chelsea perdere la quinta partita consecutiva in campionato, una prestazione che ha meritato forti critiche da parte di esperti e tifosi.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il Chelsea frana, Rosenior già a rischio? Il tecnico annuncia novità immediate, il club prende tempo; Premier: il Chelsea cade a Brighton, quinta sconfitta consecutiva senza gol; Il Chelsea prende di mira giocatori con esperienza in Premier League per cambiare strategia di mercato; Chelsea nella peggior serie dal 1912 dopo il ko con il Brighton.

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A halin yanzu, Chelsea ta yi rashin nasara a wasannin Premier League mafi yawa a arashin jagorancin Liam Rosenior (rashin nasara 6 a wasanni 13) fiye da yadda suka yi a arashin Enzo Maresca (rashin nasara 5 a wasanni 19). facebook

Momento da incubo per il #Chelsea e Liam Rosenior. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Brighton i Blues centrano un record negativo storico: 5 ko consecutivi in campionato senza segnare nemmeno un gol non capitavano da ben 114 anni L'ultima volta era x.com