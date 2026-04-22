A Londra, la squadra dei Blues si trova in crisi dopo una recente sconfitta contro il Brighton. Secondo quanto riportato dal Guardian, il tecnico Liam Rosenior potrebbe essere esonerato a breve, data la situazione difficile che si è creata. La squadra ha subito una serie di risultati negativi che hanno portato a questa fase di incertezza sulla sua posizione. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

A Londra, sponda Blues, la crisi sportiva è ormai sfociata nella farsa. Come riporta il Guardian, dopo la disastrosa sconfitta contro il Brighton il tecnico Liam Rosenior è appeso a un filo. A Cobham sono in corso vertici febbrili: il secondo ribaltone in panchina (dopo l’addio di Enzo Maresca a gennaio) è imminente. Rosenior a un passo dall’esonero. I numeri sono una sentenza. Il Chelsea ha infilato cinque sconfitte consecutive in Premier League senza segnare nemmeno un gol. Un disastro simile non accadeva dal 1912. Addio Champions, l’incubo ora è la colonna destra della classifica. Ma la vera voragine è nello spogliatoio. Dopo l’ultima umiliazione, Rosenior ha attaccato la squadra per l’atteggiamento inaccettabile.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rosenior è ad un passo dall’esonero

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