Baroni ad un passo dall'esonero diserta la conferenza dopo Genoa-Torino | contatti in corso col sostituto
Marco Baroni non si presenta alla conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa, che ha portato a discussioni sul suo possibile allontanamento. La squadra torinese valuta seriamente un cambio sulla panchina e sta negoziando con un possibile sostituto. Le fonti confermano che i contatti sono intensi e che una decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime ore. La situazione resta aperta e in evoluzione.
Dopo Genoa-Torino 3-0, Marco Baroni non si presenta in conferenza stampa. Il Torino valuta l'esonero nelle prossime ore: D'Aversa è il nome in pole per la panchina granata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Baroni rischia l’esonero dal Torino, va in TV dopo la disfatta di Como: “Mi assumo ogni responsabilità”Dopo la pesante sconfitta del Torino contro il Como, con il risultato di 6-0, l’allenatore Marco Baroni si è confrontato pubblicamente, assumendosi ogni responsabilità.
