Baroni ad un passo dall'esonero diserta la conferenza dopo Genoa-Torino | contatti in corso col sostituto

Marco Baroni non si presenta alla conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa, che ha portato a discussioni sul suo possibile allontanamento. La squadra torinese valuta seriamente un cambio sulla panchina e sta negoziando con un possibile sostituto. Le fonti confermano che i contatti sono intensi e che una decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime ore. La situazione resta aperta e in evoluzione.