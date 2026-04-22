Chelsea disastro storico | record negativo dal 1912 e Rosenior verso l’esonero

Il Chelsea ha subito una sconfitta per 3-0 in trasferta, registrando il peggior risultato dal 1912. La squadra si trova in una fase di crisi, con il tecnico Rosenior che potrebbe essere esonerato nei prossimi giorni. La formazione londinese ha ottenuto pochi punti nelle ultime partite e si trova in fondo alla classifica. I tifosi e i media si interrogano sulle prossime mosse della società in questa situazione difficile.

Il Chelsea sprofonda in una crisi senza precedenti dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Brighton. Il club londinese scivola al settimo posto in Premier League, restando inchiodato a quota 48 punti e vedendo sfumare l’obiettivo Champions League, con il Liverpool quinto che dista ora cinque lunghezze. Il dato statistico certifica il collasso tecnico: i Blues hanno inanellato cinque sconfitte consecutive senza segnare reti, un record negativo che nella storia del club non si registrava dal 1912. Il post-partita è stato segnato dalle dichiarazioni durissime del tecnico Liam Rosenior, subentrato a gennaio dopo l’addio di Enzo Maresca (passato alla storia per il Mondiale per Club vinto a luglio contro il PSG).🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Chelsea, disastro storico: record negativo dal 1912 e Rosenior verso l’esonero Notizie correlate Rosenior sta ancora imparando a conoscere il Chelsea in mezzo al “rumore negativo” dopo la quarta sconfitta consecutivaRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Chelsea, crollo totale a Brighton: crisi nera dal 1912Il Chelsea ha subito un pesante colpo a Brighton, dove la sconfitta per 3-0 ha causato lo scivolamento del club londinese al settimo posto in...