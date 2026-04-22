Rosenior è a un passo dall’esonero

Liam Rosenior è vicino all'esonero dalla panchina di una squadra londinese. Dopo la sconfitta contro il Brighton, la crisi sportiva si è accentuata, portando a una situazione critica per il tecnico. Secondo quanto riportato da un quotidiano britannico, il suo incarico è ormai in bilico e potrebbe essere revocato a breve. La squadra sta attraversando un momento difficile in campionato, con risultati che alimentano le voci sul possibile cambio di allenatore.

A Londra, sponda Blues, la crisi sportiva è ormai sfociata nella farsa. Come riporta il Guardian, dopo la disastrosa sconfitta contro il Brighton il tecnico Liam Rosenior è appeso a un filo. A Cobham sono in corso vertici febbrili: il secondo ribaltone in panchina (dopo l’addio di Enzo Maresca a gennaio) è imminente. Rosenior a un passo dall’esonero. I numeri sono una sentenza. Il Chelsea ha infilato cinque sconfitte consecutive in Premier League senza segnare nemmeno un gol. Un disastro simile non accadeva dal 1912. Addio Champions, l’incubo ora è la colonna destra della classifica. Ma la vera voragine è nello spogliatoio. Dopo l’ultima umiliazione, Rosenior ha attaccato la squadra per l’atteggiamento inaccettabile.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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