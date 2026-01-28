Rombo di motori al via nel piazzale Ferrari la prima tappa calabrese del raduno multimarca

Da reggiotoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, nel piazzale Ferrari a Pentimele, prende il via la prima tappa del raduno multimarca in Calabria. Gli appassionati sono già arrivati, pronti a vedere le auto di diverse marche che sfrecciano tra motori rombanti. L’evento inizia alle 20.30 e promette di essere un appuntamento da non perdere per gli amanti delle quattro ruote.

Sabato 31 gennaio, dalle ore 20.30 in poi, a Pentimele esattamente all’interno del piazzale Ferrari, si svolgerà la prima tappa del tour calabrese del raduno multimarca.L’evento è curato dal Club Alfisti Etnei Reggio Calabria, con il suo referente Antonio Morabito che ne rappresenta la sezione.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ferrari Pentimele

