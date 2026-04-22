Romania un prezioso elmo dorato torna al Museo nazionale di storia di Bucarest

Un antico elmo d’oro, risalente a circa 2.500 anni fa, è stato restituito al Museo nazionale di storia di Bucarest. Il cimelio, che era in prestito da un museo olandese, era stato rubato lo scorso anno e ritrovato in un'operazione di recupero. La restituzione si è svolta martedì, segnando il ritorno di un pezzo di grande valore storico nel patrimonio nazionale del paese.

Un inestimabile elmo d’oro risalente a 2.500 anni fa è stato restituito alla Romania martedì dopo che il cimelio nazionale era stato rubato da un museo olandese dove era in prestito l’anno scorso. L’ornato elmo di Cotofenesti e tre braccialetti d’oro, alcuni dei tesori nazionali più venerati della civiltà dacia rumena, sono stati prelevati dal Museo Drents nel gennaio 2025 in un raid che ha scioccato il mondo dell’arte e devastato le autorità rumene. Ma dopo 14 mesi di indagini, tensioni diplomatiche e tre sospettati in un processo in corso, la maggior parte dei reperti è arrivata martedì all’aeroporto internazionale Henri Coanda di Bucarest, da dove le autorità li hanno trasportati sotto scorta al Museo nazionale di storia di Bucarest.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Romania, un prezioso elmo dorato torna al Museo nazionale di storia di Bucarest Notizie correlate Romania, cuori e fiori: ecco come Bucarest si prepara al San ValentinoLa capitale della Romania, Bucarest, si prepara ai festeggiamenti di San Valentino. Leggi anche: Romania, Bucarest alle prese con un'altra tempesta di neve Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ritrovato l'Elmo d'oro, tesoro della Romania, rubato al museo di Assen. Ritrovato l'Elmo d'oro, tesoro della Romania, rubato al museo di AssenIl gioiello di Cotofene?ti, esempio unico di perizia orafa e dall'«inestimabile valore», era stato trafugato assieme a tre braccialetti durante un'esposizione nella cittadina dei Paesi Bassi ... corriere.it Video. Recuperato nei Paesi Bassi un prezioso elmo d'oro di 2.500 anni faL'elmo di Co?ofene?ti, proveniente dalla Romania, era stato rubato dal Museo olandese di Drents nel gennaio 2025. Gli autori del furto hanno ora restituito la maggior parte del bottino ... it.euronews.com